Eskişehir'de Terzi Talebi Artıyor
Eskişehir'de Terzi Talebi Artıyor

Eskişehir\'de Terzi Talebi Artıyor
30.01.2026 10:00
Soğuk havalarla birlikte vatandaşlar, kıyafetlerini terzilerde yeniliyor; tasarruf ve dönüşüm ön planda.

Eskişehir'de soğuklarla birlikte gardıroplarındaki kışlıkları çıkaran vatandaşlar, yeni ürün almak yerine mevcut kıyafetlerini terzi ustalığıyla yenilemeyi tercih ediyor. Sevdiği kıyafetinden vazgeçemeyenlerin ve aile bütçesinde tasarruf yapmak isteyenlerin adresi olan terzi dükkanları, bu sezon "dönüşüm" talepleriyle en yoğun günlerini yaşıyor.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 25 yıldır mesleğini sürdüren terzi Hatice Kılıç, kış sezonunun artan taleplerini değerlendirdi. Özellikle mont, kazak ve pantolon gibi kışlık giysilerde tamirat ve model değişimi taleplerinde büyük bir artış olduğunu ifade eden Kılıç, vatandaşların bilinçli tüketim alışkanlığı kazandığını ve eskiyi değerlendirmenin artık her kesimden ilgi gördüğünü vurguladı.

"Kışlık kıyafetler terzi eliyle hayat buluyor"

Kış aylarının gelmesiyle birlikte işlerinde büyük bir hareketlilik başladığını belirten Hatice Kılıç, "Önceki yıllara göre bu sezon çok daha yoğunuz. Mont fermuarı değişiminden gömlek yakası yenilemeye, pantolon tamiratından kazaklardaki model değişimine kadar birçok işlem yapıyoruz. Vatandaşlarımız, 'kazağım sağlam ama yakası beni sıkıyor' diyerek geliyor, biz de onu günün modasına uygun şekilde dönüştürüyoruz. Bu sayede hem sevilen kıyafetler çöpe gitmiyor hem de vatandaşlarımız karlı çıkıyor" dedi.

"Bilinçli tüketici tasarrufu tercih ediyor"

Tadilat işlemlerinin aile ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Kılıç, "Dikkatimi çeken en önemli değişim, artık her gelir grubundan insanın terziye gelmesi. İnsanlar bir pantolonun küçük bir kusuru için onu gözden çıkarmak yerine tamir ettirerek bütçesini koruyor. Örneğin, sağlam bir pantolonun cebini yeniletmek veya görünmeyen bir yırtığı ustalıkla kapatmak, yeni bir ürün almaktan çok daha mantıklı geliyor. Vatandaşımız buradan hem işini yaptırıp hem de bütçesini koruyarak ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

"Hazır giyim mi, terzi dikimi mi?"

Hazır giyimdeki standartlaşmaya karşı terzi dikiminin sunduğu konforu hatırlatan emektar terzi, şunları söyledi:

"Hazır giyimde bir kalıptan binlerce ürün çıkıyor ama her insanın fiziği farklı. Haliyle kolları uymuyor, yakası oturmuyor; müşteri yine bize gelip tadilat yaptırmak zorunda kalıyor. Aslında terziye diktirmek uzun vadede daha avantajlı. Biz kumaşı tanıyoruz, dokusuna göre işlem yapıyoruz. Hazır giyimdeki tek tip dikişin aksine terzi dikişi çok daha sağlamdır. Benim diktiğim bir kıyafeti, kullanıcı sökülme korkusu olmadan yıllarca giyebilir."

"Giyim bir sanattır, kumaşı tanımak gerekir"

Tüketicilere kıyafet alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunan Hatice Kılıç, "Giyim bir sanattır ve vücudunuz sağlıklı kumaş ister. Tüketiciler sadece etikete değil, kumaşın dokusuna bakmalı. Kırışmayan, konforlu kumaşlar hem kullanım kolaylığı sağlar hem de ömrü uzundur. Biz terziler olarak vatandaşlarımıza hangi kumaşın hangi modele uygun olduğu konusunda da rehberlik ediyoruz. Doğru kumaş ve sağlam dikiş, en büyük tasarruftur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir

Eskişehir'de Terzi Talebi Artıyor

SON DAKİKA: Eskişehir'de Terzi Talebi Artıyor - Son Dakika
