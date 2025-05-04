Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA'ya Seçildi - Son Dakika
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Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA'ya Seçildi

Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA\'ya Seçildi

Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği'ne Türkiye'yi temsil edecek.

04.05.2025 15:57
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Türkiye'yi temsilen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) Yürütme Kurulu'na seçildi. Hayvanat Bahçesi, bu yeni göreviyle Türkiye'deki EAZA üyesi hayvanat bahçeleri ve akvaryumları adına konseyde temsil yetkisi aldı.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Eskişehir Hayvanat Bahçesi, uluslararası arenada Eskişehir'in adını duyurmaya devam ediyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin (EAZA) İspanya'nın Valencia kentinde düzenlediği EAZA Yöneticiler Toplantısı ve Konsey Toplantısı'na katılan Veterinerlik İşleri Daire Başkanı Nurben Fatma Koptekin, Eskişehir Hayvanat Bahçesinin Türkiye'yi temsilen Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) Yürütme Kurulu'na seçildiğini bildirdi.

"Tür koruma çalışmalarının verimliliğini artırmak için rehberlik faaliyetlerinde bulunulacak"

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin, bu yeni göreviyle Türkiye'deki EAZA üyesi tüm hayvanat bahçeleri ve akvaryumları adına EAZA Konseyi'nde temsil yetkisi aldığını anlatan Koptekin, "Konsey, önümüzdeki üç yıl boyunca Avrupa'daki 400'den fazla hayvanat bahçesi ve akvaryumun çalışmaları için yol haritalarının belirlenmesine katkı sağlayacak. Yeni görevle birlikte, Türkiye'deki hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar arasında iş birliğini artırmak, hayvan refahı standartlarını yükseltmek ve tür koruma çalışmalarının verimliliğini artırmak için rehberlik faaliyetlerinde de bulunulacak" dedi.

Toplantı hakkında bilgiler veren Koptekin, yaban hayatı, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginliği ve iklim krizinin oluşturduğu risklerin de gündeme geldiğini, ziyaretçilerle daha güçlü etkileşim kurarak bu konularda farkındalığın artırılması için çeşitli projelerin tartışıldığını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir Hayvanat Bahçesi EAZA'ya Seçildi - Son Dakika

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