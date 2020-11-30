Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Ekim ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Ekim ayında Bilecik'te ithalat ve ihracat arttı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Bilecik'e 2020 Ekim ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ithalat yüzde 207,1 artarak 8 milyon 14 bin dolar, ihracat ise yüzde 44,4 artarak 2020 Ekim ayında 9 milyon 955 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,6, ithalat yüzde 8,4 arttı. - BİLECİK