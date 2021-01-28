Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu

28.01.2021 09:35

Eskişehir ve Kütahya, kar yağışıyla beyaza büründü.

Eskişehir ve Kütahya, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 2 derece hissedildiği Eskişehir'de gece kar etkili oldu.

Kar yağışıyla sokak ve caddeler ile parklar beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.

Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi. Belediye ekipleri ise kent merkezinde temizlik çalışması başlattı.

Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kütahya

Kütahya genelinde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Trafik ekipleri de tedbirler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Şehirler arası kara yollarında tır ve kamyonların geçişi ise kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan, kent merkezinde de Kütahya Belediyesi ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu

Eskişehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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