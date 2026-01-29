Eskişehirspor\'dan Vali Yılmaz\'a Ziyaret

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, Eskişehirspor'un kent için taşıdığı önemi vurgulayarak Başkan Entok ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Vali Yılmaz, üst lige yükselme yolculuğunun kalan müsabakalarında Eskişehirspor'a başarılar diledi. Eskişehirspor yönetimi ve Vali Yılmaz, ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR