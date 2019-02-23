Esnafa "Siftah Parası" Dağıtıldı
59 dakika önce
AK Parti Lüleburgaz Gençlik Kolları Başkanlığınca, esnafa içinde 1 lira bulunan zarflarla siftah parası dağıtıldı.
AK Parti Lüleburgaz
Gençlik Kolları Başkanlığınca, esnafa içinde 1 lira bulunan zarflarla siftah parası dağıtıldı.
Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan "Bugünkü siftahınız bizden olsun" kampanyası kapsamında sabah namazı sonrasında partililer tarafından esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.
Gençlik Kolları Başkanı Abdussamed Kayalı
, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın esnaf tarafında da ilgiyle karşılandığını söyledi.
Kampanya kapsamında içinde 1 lira bulunan zarfları esnafa siftah amacıyla dağıttıklarını belirten Kayalı, "Siftah, günün ilk kazancı ve ilk alışverişin sembolüdür. Nasıl ki Osmanlı'da, siftah yapan esnaf müşterisini henüz siftah yapmayan esnafa yönlendirerek bir dayanışma içerisinde bulunmuş ise bizler de AK gençlik olarak esnafımıza 'Bugünkü siftahınız bizden olsun.' diyoruz. Allah, hepsine helal ve bereketli kazançlar nasip eylesin." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:46 Kaynak: AA
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