AK Parti Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
, "Ben her defasında ifade ediyorum biz esnafımızla rekabet eden bir belediye yönetimi olmayacağız" dedi.
Savaş ve MHP Efeler
Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın
, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Burada gazetecilere açıklama yapan Savaş, yerel seçimlerin olduğu akşam Aydın'da bir destan yazılacağını belirterek bu destanı tüm Türkiye
'nin konuşacağını söyledi.
Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Savaş, Ayakkabıcılar Çarşısı esnafının ihtiyaçlarını dinlediğini, bu konuda Akın'ın da çalışmalarının ve projelerinin olduğunu ifade etti.
Savaş, "Esnafımız, işgaliye ücretleriyle ilgili olarak, özellikle yılda bir alınan bedellerin 35 liradan bin 500 liraya çıkarıldığını dile getirdi. Hakikaten fahiş bir artış, 20 kattan fazla bir artış. Anlarım 35 liradan 50 ve 60 liraya çıkar da, 35 liradan bin 500 liraya çıkması çok korkunç bir durum. Ben her defasında ifade ediyorum biz esnafımızla rekabet eden bir belediye yönetimi olmayacağız. Esnafımızın yanında olarak, birlikte bu kenti yöneteceğiz." diye konuştu.
Ayakkabıcılar Çarşısı esnafının sorunlarıyla mevcut büyükşehir belediye başkanının ilgilenmediğini savunan Akın ise şunları kaydetti:
"Esnaf arkadaşlarımız, '10 yıl önce 200-300 kişiye ürün satarken şu anda bu sayı 20'lere düşmüş durumda. Özlem Çerçioğlu
'nu seçersem herhalde 5 sene sonra bu sayı 3'lere düşecek, o yüzden oy vermeyeceğim' diyor. Hanımefendinin elinde yetki var, acilen bu şehrin otopark sorununu ve trafik sorununu çözüme ulaştırsın, vatandaşları bu eziyetten kurtarsın. Bizler Aydınımızın geleceği olacağız. 1 Nisan
'dan itibaren Mustafa Savaş başkanımla Aydınımızı ve Efelerimizi hizmete doyuracağız."
Adaylara AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ile MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da eşlik etti.