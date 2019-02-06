Son Dakika Haberleri: Esnafımızla Rekabet Eden Bir Belediye Yönetimi Olmayacağız"

Esnafımızla Rekabet Eden Bir Belediye Yönetimi Olmayacağız"

1 saat önce

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Ben her defasında ifade ediyorum biz esnafımızla rekabet eden bir belediye yönetimi olmayacağız" dedi.

Esnafımızla Rekabet Eden Bir Belediye Yönetimi Olmayacağız
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Ben her defasında ifade ediyorum biz esnafımızla rekabet eden bir belediye yönetimi olmayacağız" dedi.

Savaş ve MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Savaş, yerel seçimlerin olduğu akşam Aydın'da bir destan yazılacağını belirterek bu destanı tüm Türkiye'nin konuşacağını söyledi.

Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Savaş, Ayakkabıcılar Çarşısı esnafının ihtiyaçlarını dinlediğini, bu konuda Akın'ın da çalışmalarının ve projelerinin olduğunu ifade etti.

Savaş, "Esnafımız, işgaliye ücretleriyle ilgili olarak, özellikle yılda bir alınan bedellerin 35 liradan bin 500 liraya çıkarıldığını dile getirdi. Hakikaten fahiş bir artış, 20 kattan fazla bir artış. Anlarım 35 liradan 50 ve 60 liraya çıkar da, 35 liradan bin 500 liraya çıkması çok korkunç bir durum. Ben her defasında ifade ediyorum biz esnafımızla rekabet eden bir belediye yönetimi olmayacağız. Esnafımızın yanında olarak, birlikte bu kenti yöneteceğiz." diye konuştu.

Ayakkabıcılar Çarşısı esnafının sorunlarıyla mevcut büyükşehir belediye başkanının ilgilenmediğini savunan Akın ise şunları kaydetti:

"Esnaf arkadaşlarımız, '10 yıl önce 200-300 kişiye ürün satarken şu anda bu sayı 20'lere düşmüş durumda. Özlem Çerçioğlu'nu seçersem herhalde 5 sene sonra bu sayı 3'lere düşecek, o yüzden oy vermeyeceğim' diyor. Hanımefendinin elinde yetki var, acilen bu şehrin otopark sorununu ve trafik sorununu çözüme ulaştırsın, vatandaşları bu eziyetten kurtarsın. Bizler Aydınımızın geleceği olacağız. 1 Nisan'dan itibaren Mustafa Savaş başkanımla Aydınımızı ve Efelerimizi hizmete doyuracağız."

Adaylara AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ile MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Mustafa Savaş, belediye başkan adayı, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BTP'nin Yerel Seçimlerde Yarışacak Belediye Başkan Adayları Açıklandı Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor

Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esnafımızla Rekabet Eden Bir Belediye Yönetimi Olmayacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]