Esnaftan Otopark Tepkisi

Esnaftan Otopark Tepkisi
02.01.2026 17:05
İzmir'de esnaf, kapatılan Çankaya Katlı Otoparkı'nın yeniden açılması için protesto düzenledi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir grup esnaf, Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki gösterdi.

Aralarında esnaf ve meslek odalarının yöneticilerinin bulunduğu bir grup esnaf, çoğunlukla tarihi Kemeraltı Çarşısı'na hizmet veren ve dün kapatılan otoparkın önünde toplandı.

Burada slogan atan esnaf, otoparkın yeniden açılmasını talep etti.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, gazetecilere, 2019'da dönemin belediye yöneticilerinin tarihi yapıların önünü açmak için otoparkı kaldırmak istediğini fakat gelen tepkiden dolayı çekindiklerini söyledi.

30 Ekim 2020'deki depremin otoparkın kapatılması için bahane edildiğini, binanın iki karot testinde sağlam çıktığını fakat üçüncü testte ise depreme dayanaksız olduğuna dair rapor verildiğini ifade eden Başdaş, "2020 yılında 'depreme dayanıksız' diye rapor alındı ama tam 5 yıldır buraya her gün 4 bin araç alınıyor. Depreme dayanıksız dediğiniz yere her gün niye 4 bin tane araç aldınız? 5 yıl boyunca niye bir alternatif bulmadınız?" dedi.

Başdaş, katlı otoparkın tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın can damarı olduğunu ve otoparkın çarşının ihtiyacının yüzde 60'ını karşıladığını aktardı.

Otoparkla ilgili önce yıkım kararının alındığını, daha sonra ise Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ise rapora inanmayarak güçlendirme kararı aldığını anlatan Başdaş, "Tabii şimdiye kadar hiçbir icraatı olmayan büyükşehir belediye bunu da beceremeyeceğine inandığı için o karardan vazgeçti. Dedi ki 'Yıkılsın.' Çünkü burasını yıkmak isteyenler var ama biz burada olduğumuz sürece buna müsaade etmeyeceğiz. Esnafın mağdur olmasına müsade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başdaş, otoparkın hisselerinin yüzde 51'inin Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Ziraat Bankasına ait olduğunu, bu kurumların otoparkla ilgili güçlendirme kararı aldığını, buna ilişkin masrafı esnaf ve odaların karşılamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Necdet Heppekcan ise katlı otoparktan 14 bin esnafın faydalandığını, otoparkın güçlendirilmesine talip olduklarını ve ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını kaydetti.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu da otoparkın kapalı tutulmasının tarihi çarşının esnaf ve müşterilerine zorluk yaşatacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kemeraltı, Ekonomi, Çankaya, Güncel, Konak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnaftan Otopark Tepkisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Esnaftan Otopark Tepkisi - Son Dakika
