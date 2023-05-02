Et fiyatlarına yeni düzenleme! Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Et fiyatlarına yeni düzenleme! Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek

02.05.2023 20:59

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak. Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık." dedi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu, vatandaşların uygun fiyatlı et alabilmesi için anlaşma yoluna gitti. ESK ile Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak.

"ÜYE ESNAFLARA ET TEDARİK EDİLECEK"

ESK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurum, tüketiciyi korumaya yönelik tedbirler kapsamında kasap esnafına da kırmızı et tedarik edecek. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı'nın imza attıkları protokol kapsamında, federasyona üye kasap esnafına et tedarik edilecek, daha fazla tüketiciye uygun fiyattan kırmızı et satışı sağlanacak.

"TEDBİRLER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayhan, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişi durdurmak ve arz açığından kaynaklı spekülatif hareketleri önlemek için çalıştıklarını belirterek, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BAŞVURULAR ESK MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILABİLECEK

Türkiye Kasaplar Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre de ESK tarafından ithal edilen karkas etler ile canlı kesimlik hayvanlardan elde edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara, kurumun uygun görmesi halinde kombina, kesimhane, depo gibi yerlerde satılacak. Başvurular, federasyona üye kasaplar ile faal kasaplar tarafından ESK'nın ilgili kombina müdürlüklerine yapılabilecek. Müdürlükler tarafından belirlenecek günlerde, iş yerinin ithalat ve stok durumunun müsait olması halinde siparişler karşılanabilecek.

"MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ DENGESİZ FİYATLARI DA DÜZENLEYECEK"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Daha geniş kitlelere ulaşarak nihai tüketiciye hızlı ve daha uygun fiyatlı et ürünlerinin temin edilebilmesini amaçladığımız bu protokolle, özellikle büyükşehirlerde karkas etlerin yüksek maliyetlerle tüketiciye ulaşması durumunu çözmeyi amaçladık. Maliyetlerin düşürülmesi ve satışlara hız kazandırmak, piyasadaki dengesiz fiyatları da düzenleyecektir." değerlendirmesinde bulundu. ESK, daha önce de İstanbul ve Ankara'daki perakende dernekleriyle protokol imzalayarak, bu derneklere üye marketlere indirimli kırmızı et sağlamıştı. ESK, Tarım Kredi Marketlere de indirimli et temin ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Et ve Süt Kurumu, Osman Yardımcı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Et fiyatlarına yeni düzenleme! Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:16 PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında
20:06 Her şey derbiden sonra oldu! Beşiktaşlı yönetici, Dursun Özbek'i bakın hangi özelliğinden vurdu
19:39 Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:33 4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:22 Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:16 Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü
19:01 Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 20:30:28. #1.11#
SON DAKİKA: Et fiyatlarına yeni düzenleme! Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement