Etiyopya'da kuraklıktan ötürü 1,5 milyon hayvan telef oldu - Son Dakika
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Etiyopya'da kuraklıktan ötürü 1,5 milyon hayvan telef oldu

07.04.2022 15:54
Etiyopya'da kuraklıktan ötürü 1,5 milyon hayvan telef oldu

Etiyopya'da etkisinin artıran kuraklığın 1,5 milyondan fazla besi hayvanının telef olmasına yol açtığı bildirildi.

Etiyopya'da etkisinin artıran kuraklığın 1,5 milyondan fazla besi hayvanının telef olmasına yol açtığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin yayımladığı raporda, kuraklığın sadece Oromiya, Somali, Güney ve Güneybatı eyaletlerinde 8 milyon kişiyi etkilediği ifade edildi.

Su ve otlak bulamadıkları için 1,5 milyondan fazla besi hayvanının telef olduğu aktarılan raporda, yer değiştirme ve gıda sorunundan ötürü okula giden çocukların sayısındaki azalmanın sürdüğü kaydedildi.

Somali eyaletinin Shebelle, Oromiya eyaletinin Doğu Bale bölgesinin ziyaret eden BM insani yardım ekibi, gıda ve gıda dışı yardımların artırılacağı sözünü vererek uluslararası ortaklara kuraklıkla mücadeleyi önceleme çağrısı yaptı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum ederken, Kenya, Somali ve Etiyopya'da milyonlarca kişi su ve otlak alan bulmak için evini terk etmek zorunda kalıyor.

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Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Somali, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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