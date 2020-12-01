Etiyopya'ya "Tigray eyaletindeki kısıtlamaları kaldırma" çağrısı - Son Dakika

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), askeri operasyonun tamamlanmasının ardından hükümete, "Tigray eyaletinde uyguladığı elektrik, su ve telefon gibi temel hizmetlere yönelik kısıtlamaları kaldırma" çağrısı yaptı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Addis Ababa hükümetinden, yaklaşık 1 aydır abluka altında tuttuğu ve insani yardımın girmesine dahi izin vermediği bölgeye tüm temel hizmetleri yeniden sunması istendi.

Açıklamada, telekomünikasyon hattının yeniden aktif edilmesi, su ve elektrik gibi hizmetlerin verilmesinin yanı sıra insani yardım örgütlerinin halka yardım ulaştırmasına da müsaade edilmesi gerektiği belirtildi.

Tigray halkının diğer eyaletlerde kalan aile üyeleriyle buluşması ve yerinden olan kişilerin evlerine acilen dönmesinin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğuna değinilen açıklamada, "insan hakları ihlallerine" ilişkin iddiaları incelemek üzere bağımsız komisyonların soruşturma yürütmesine de izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

Etiyopya meclisine bağlı çalışan Komisyon, açıklamasında, ülkedeki Tigray kökenlilere yönelik ayrımcılığa ilişkin şikayetleri takip ettiğine ve seyahat kısıtlaması gibi engellerin hukuk dışı olduğuna işaret etti.

TPLF, savaşın sürdüğünü ileri sürdü

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) federal orduya yönelik saldırılarının ardından 4 Kasım'da başlattığı operasyonu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye girmesinin ardından hafta sonu başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

TPLF ise savaşın tüm cephelerde devam ettiğini açıklayarak, hükümete "tüm birliklerini Tigray'dan çekmesi" çağrısı yapmıştı.

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı.