ETSO'dan gastronomi turu

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan davet üzere Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali 'GastroAntep' fuarına katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan davet üzere Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali "GastroAntep" fuarına katılım sağlamak üzere Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, EDSİAD Başkanı İsmet Açıkgöz ile Osmanlı Saray Mutfağı Araştırmacısı Müşerref Gizerler'in oluşturduğu heyet, sınır kapıları dolayısıyla birbirlerine benzeyen il ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Edirne mutfağını bir araya getirmek için Antakya, Reyhanlı, Şanlıurfa ve Gaziantep'i ziyaret etti.



Heyet programın ilk günü Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile ETSO heyeti bir araya gelerek iki sınır kentinin benzerlikleri, ekonomisi, tarım ve turizmi ele alındı. Odaların yapısı ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.



Programın ikinci günü ise Antakya Ticaret Borsası ardından da Cilvegözü Sınır Kapısı'nın bulunduğu Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile Reyhanlı Ticaret Borsası ziyaret edildi.



Oda Borsa ziyaretleri sonrasında Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu Edirne Ticaret ve Sanayi Odası heyetini makamında ağırladı. Aynı gün Cilvegözü Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Salih Altun heyeti makamında ağırlayarak Cilvegözü Gümrük Kapısı hakkında bilgiler verdi.



Cilvegözü Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Salih Altun, Cilvegözü Gümrük Müdürü Özer Çildaş ve Cilvegözü Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) İşletme Müdürü Hulusi Sezginer'in de katılımları ile ETSO heyetiyle yapılan toplantıda sınır kapısındaki ticaret ile ilgili istişarelerde bulundu.



Programın üçüncü günü alınan davet üzerine Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali "GastroAntep" için heyet Gaziantep'e gelerek ilk olarak Gaziantep Ticaret Odası'nı ardından da Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Odaların gerçekleştirdikleri sunum ile bölgenin genel yapısı iş kolları, turizmi, gastronomi başta olmak üzere ekonomi, ticaret, sanayi, ihracat alanları hakkında detaylı bilgiler verildi.



Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki endüstrileri güçlendirme odaklı bir tasarım merkezi olarak kurulan ve üretim süreçlerinde tasarım düşüncesini barındıran ya da tasarımı üretim süreçlerine dahil etmeyi planlayan şirketlere paydaşlarıyla beraber, bu konuda uzman ve alt yapı desteği sağlayan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ziyaret edildi.



Programın son günü Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi. ETSO heyetini ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun ve ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek karşıladı. Edirne'nin mevcut durumu, potansiyeli, kültür, tarım, turizm, ekonomi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi verilen ziyarette, Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, Şanlıurfa'nın yatırım potansiyeli, yatırım yapılabilecek sektörleri, hibe, destek ve teşvik uygulamalarıyla ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.



Heyet gerek ekonomik ve ticari gerekse gastronomi alanında faydalı izlenimler edinerek organizasyonu tamamladı. - EDİRNE