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ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika

ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek

06.06.2021 12:55
ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek, System.String[]

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Slovenya Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ljubljana Büyükelçiliği ile "Erzurum-Slovenya İşbirliği ve Yatırım Fırsatları" konulu ortaklaşa çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Slovenya Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Ljubljana Büyükelçiliği ile "Erzurum-Slovenya İşbirliği ve Yatırım Fırsatları" konulu ortaklaşa çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti Ljubljana Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş, Slovenya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Eren İzcioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda, Oda üyelerine yeni pazarlar ve hedefler oluşturmak için çaba gösterdiklerini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bu anlamda Erzurum ve Slovenya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve potansiyel sektörlerde işbirliği yapmak için gayret edeceklerini dile getirdi. Yücelik konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Son dönemde artan aşılama çalışmaları ve fedakar sağlık ordumuzun büyük mücadelesi ile önümüzdeki dönem pandeminin etkisini büyük oranda yitirmesini umut ediyoruz. Bunun sonucunda ekonomiye, üretime, istihdama ve yeni pazar arayışlarına daha fazla odaklanırız. Avrupa'nın en çalışkan ülkelerinden biri olarak gösterilen Slovenya'nın, iş dünyamız için ciddi bir ortak olabileceğini düşünüyoruz. Slovenya'yı; eğitimli insan kaynağı, coğrafi ve doğal güzellikleri ile hem ülkemiz hem de şehrimiz için işbirliği yapılacak potansiyel bir ülke olarak görüyoruz."

Özel sektör olarak Slovenyalı iş insanlarıyla daha kapsamlı bir işbirliği tesis etmek istediklerini kaydeden Başkan Yücelik, toplantının bu anlamda bir başlangıç olmasını temenni etti. İki ülke arasında tarihte hiçbir savaşın ve çekişmenin yaşanmadığını ve 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Slovenya'yı ilk tanıyan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini hatırlatan Başkan Yücelik, iki ülke arasındaki iyi niyetin yıllara dayandığını söyledi. Başkan Yücelik, "Balkanların model ülkesi Slovenya ile tüm alanlarda güçlü ve çok yönlü ekonomik bağlar kurmak istiyoruz. Bunun yanı sıra karşılıklı olarak turist haraketliliğini canlandırıp, özellikle sağlık, termal ve kış turizmi konularındaki deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Erzurum olarak iki ülke arasında bundan sonra gerçekleşecek ticari iş birliklerinde de bağlantı noktası olmayı arzu etmekteyiz" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Ljubljana Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş, Slovenya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Eren İzcioğlu ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlarla ilgili düşüncelerini paylaştılar. - ERZURUM

ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek
ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek

Slovenya, Erzurum, Türkiye, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika


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