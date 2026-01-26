Etüt Van Projesiyle 120 Bin Öğrenci Eğitildi - Son Dakika
Etüt Van Projesiyle 120 Bin Öğrenci Eğitildi

Etüt Van Projesiyle 120 Bin Öğrenci Eğitildi
26.01.2026 11:38
Van'da başlatılan projeyle 120 bin öğrenci ücretsiz eğitim aldı, birçok başarıya imza attı.

Van'da 4 yıl önce başlatılan "Etüt Van Projesi" kapsamında yaklaşık 120 bin kişi ücretsiz eğitimlerle sınavlara hazırlandı, yüzlercesi elde ettikleri başarıyla hayallerini gerçekleştirme imkanı buldu.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentte akademik başarının üst seviyelere çıkarılması ve imkanı olmayan öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmaları amacıyla "Etüt Van Projesi" hayata geçirildi.

Eğitim alanında yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri olan projeyle yaklaşık 500 etüt ve kurs merkezinde 6 bin öğretmenle LGS, TYT-AYT, TUS ve KPSS'ye hazırlanan adaylara ücretsiz eğitim imkanı sunuldu.

4 yıllık süreçte 120 bine yakın kişinin yararlandığı etüt merkezlerinde katılımcılara 2 milyon 220 bin kaynak kitap ve yaprak test desteği sağlandı.

Uzman kadroların görev aldığı, 400 binin üzerinde deneme sınavının yapıldığı merkezlerde yüzlerce öğrencinin fen liselerine, tıp, eczacılık, hukuk ve diş hekimliği gibi bölümlere yerleşmesi sağlandı.

"Kentte şu ana kadar yaklaşık 120 bin öğrenciye eğitim verdik"

Proje koordinatörü Eyüp Tekin, AA muhabirine, kentte yürütülen projelerin eğitim seferberliği niteliğinde olduğunu söyledi.

Proje kapsamında çalışmaların sürdüğünü ifade eden Tekin, "Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın Van'a gelmesiyle projemiz başladı. Kentte şu ana kadar 120 bin öğrenciye eğitim verdik. Projemiz, dershaneye gidemeyen öğrenciler için büyük bir avantaj sağlıyor. Şu anda proje kapsamında kentimizde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Eğitim merkezlerinde öğrencilere birçok fırsat sunduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Etüt salonlarımızda öğrencilerimize çay, çorba ikramları oluyor. Gün içinde öğrenci, çayı istediği kadar alabiliyor. Salonlarımızdan ayrıca TUS ve KPSS öğrencileri de faydalanabiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 6 bin öğretmen ile eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Proje kapsamında şu ana kadar 2 milyon 220 bin kaynak kitap ve test dağıtıldı. Bunun yanı sıra 400 binin üzerinde deneme sınavı yaptık. Şu an sınavlarımız devam ediyor. Her ay 30 bin öğrenciye deneme sınavı yapıyoruz. Bu aydan itibaren her ay 2 deneme sınavı yapacağız. Eğitimlerimiz sayesinde tıp fakültesi, eczacılık ve hukuk gibi nice bölümlere öğrenci yerleştirdik."

"Her gün özellikle etüt için geliyorum"

Üniversite sınavına hazırlanan Fatma Ergin, "Hedefim narkotik şubede iyi bir polis olmak. Bendeki üniforma sevgisi değil vatan sevdası. Çocukluk hayalimdi ve o yüzden bu mesleği seçmek istiyorum. Etüt Van Projesi'ni arkadaşlarım önerdi. Arkadaşlarımın başarılarını gördükten sonra buraya geldim. Haftanın 7 günü buradayım. Derslerim bittikten sonra etüt vaktimiz oluyor. Her gün özellikle etüt için geliyorum." şeklinde konuştu.

Arkadaşlarının tavsiyesiyle kursa katıldığını anlatan 17 yaşındaki İmran Acar, "Bu sene güzel bir derece elde ederek özel eğitim öğretmeni olmak istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Burada çalışarak emeğimin karşılığını almayı hedefliyorum. Derslerden sonra etüt zamanımız da oluyor. Öğretmenlerimize istediğimiz zaman soru sorabiliyoruz. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kursa kuzenlerinin tavsiyesiyle katıldığını dile getiren 18 yaşındaki Ecrin Karasu da merkezdeki eğitimlerin çoğu dershaneden daha verimli olduğunu, öğretmenlerin çok ilgi gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etüt Van Projesiyle 120 Bin Öğrenci Eğitildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Etüt Van Projesiyle 120 Bin Öğrenci Eğitildi - Son Dakika
