Euroleague'de normal sezon ilk yarısı tamamlandı! Averajla lider Anadolu Efes...

Geçen yıl final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da yoluna doludizgin devam eden Anadolu Efes, 17. haftada Rusya'nın Khimki takımını ağırladı.



Lacivert-beyazlılar, rakibine 101-82'lik üstünlük kurarken, ilk yarıyı averajla lider tamamladı.



Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı.



Rakibini 96-87 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde 4 maç aranın ardından galip geldi. Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk yarısını averajla 14. sırada tamamladı.



THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Kızılyıldız mts (Sırbistan)- Bayern Münih (Almanya): 93-63



Zalgiris (Litvanya)-Maccabi FOX (İsrail): 73-68



Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe Beko: 87-96



Baskonia (İspanya)- Barcelona (İspanya): 76-74



CSKA Moskova (Rusya)- Panathinaikos (Yunanistan): 102-106 (Uzatmada)



Anadolu Efes-Khimki (Rusya): 101-82



ASVEL (Fransa)- Real Madrid (İspanya): 77-87



AX Armani Exchange Milan (İtalya)- Zenit (Rusya): 73-72



Valencia (İspanya)- ALBA Berlin (Almanya): 91-77



