Evde Sağlık Hizmetleri Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı
3 saat önce
Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Bilecik Merkez İlçe Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:03 Kaynak: İHA
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Bilecik Merkez
İlçe Teknik Çalışma Grup Toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü
Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Bilecik Vali Yardımcısı Rahmi Köse
, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin
ve sağlık personelleri katıldı.
Toplantıda, evde sağlık hizmetleri kapsamında hizmet alan ve hizmet alamayan yaşlı ve kendini ikame edemeyen kişilerin ve verilen- verilebilecek olan hizmetlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması gibi konular üzerinde görüşülüp, katılımcıların görüş ve önerileri alındı. - BİLECİK
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