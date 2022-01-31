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Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi - Son Dakika

Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi

31.01.2022 12:21
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mustafa (46) ve Elif Toptaş (45) çiftinin kızları Sıla'ya (15), 1 yaşında başlayan yürüme güçlüğü sonrası 5 yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mustafa (46) ve Elif Toptaş (45) çiftinin kızları Sıla'ya (15), 1 yaşında başlayan yürüme güçlüğü sonrası 5 yaşında beyin tümörü teşhisi konuldu. 14 yılda 3 ameliyat olduktan sonra evde solunum cihazına bağlı yaşam savaşı veren Sıla'nın babası Toptaş, en büyük korkusunun elektrik kesintileri olduğunu belirterek "Solunum cihazından kurtulup, konuşacağına inanıyorum. 'Babam' demesini özlüyorum" dedi.

Sandıklı ilçesinde yaşayan Toptaş ailesinin 5 çocuğundan Sıla, 1 yaşında yürüyüş bozukluğu nedeniyle birçok ildeki farklı hastanelere götürüldü fakat kendisine tanı konulamadı. 5 yaşına bastığında ise Sıla'ya iyi huylu beyin tümörü tanısı konuldu ve Edirne'deki Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Tümörü alınıp, 53 günlük tedavisi tamamlanınca sağlığına kavuşan Sıla'nın hastalığı, 2 yıl sonra tekrarladı.

AMELİYAT SONRASI YÜRÜYEREK EVİNE GELDİBaş ağrısı şikayetiyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Sıla, tekrar ameliyat oldu. Kafatasından delik açılarak beynindeki fazla sıvının boşaltılmasının ardından Sıla'nın başına şant takıldı. Sıla, bu tedavisi sonrası eğitim-öğretim hayatına başladı. 3 yıl sonra arkadaşı ile tartışıp, yaşadığı stres nedeniyle baş ağrıları tekrarlayan Sıla, yeniden Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar, beyinde tümör, beyin çevresinde aşırı sıvı birikimi olabileceğini aileye söyledi. Tekrar ameliyat edilen Sıla'nın doktorları, aileye kızlarının ameliyat sonrası bitkisel hayata girdiğini söyledi. Bunun üzerine baba Toptaş'ın yardım talebiyle Sıla, Sağlık Bakanlığı tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Göğüs Bölümü'ne sevk edildi. Burada 10 günlük tedavi sonrası Sıla, sağlığına kavuştu.14 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'ne kontrol amaçlı götürülen Sıla, burada fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorları, bitkisel hayata girdiği belirtilen Sıla için tıbben yapılacak tedavi kalmadığını söyledi. Babasının talebiyle Sıla, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Sıla'ya 4'üncü derece kanser teşhisi koyan doktorlar, aileye uygulanacak tedavi olmadığını belirtti. Baba Toptaş, kızını Isparta Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne naklettirdi. Burada 14 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, 8 ay da serviste bakımı yapılan Sıla, yaşama döndürüldü. Geçen yıl kasım ayından bu yana evde solunum cihazına bağlı tedavisi devam eden Sıla, geçen ay evlerinde yaşanan elektrik kesintisi sonrası fenalaştı. Yeniden aynı hastaneye götürülen Sıla, 1 aylık yoğun bakım tedavisi sonrası geçen hafta cuma günü taburcu oldu. Konuşamayan, yürüyemeyen Sıla'nın, evde solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi sürüyor.'TEK İSTEDİĞİM TEDAVİSİNİN YAPILMASI'Ailesi, beslenmesini şırıngayla gerçekleştirdikleri Sıla'nın yanından 1 saat olsa da ayrılmıyor. Kızının sağlığına kavuşacağına inandığını söyleyen Mustafa Toptaş, en büyük korkularının elektrik kesintisi olduğunu söyledi. Kızının sağlığına kavuşacağı günü hayal ettiğini anlatan Toptaş, "Çocuğum, el işaretleriyle kendini ifade ediyor. Solunum cihazından kurtulup, konuşacağına inanıyorum. 'Babam' demesini özlüyorum. Kızımın sağlığına kavuştuktan sonra 'babam' deyip, birlikte hayatımıza devam etmeyi istiyorum. Oynamasını, koşmasını, kardeşleri ile yiyip içmesini istiyorum. İyileşince 'Babam yanımdan hiç ayrılmadın. Ben de senden ayrılmam' diyecek. Tek isteğim, kızımın tedavisinin yapılması" diye konuştu.'SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ'

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Sıla'nın annesi Elif Toptaş ise şunları söyledi: "Evde yaşları küçük olması nedeniyle bakıma muhtaç 2 çocuğumuz daha var. Sıla ile hastanede kaldığım zaman babası 2 çocuğumla kalıyor. Çocuklara baktığı için iş imkanı olmuyor. Bize sağdan soldan eş dost yardım ediyor. Bizim isteğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması." Sıla'nın kardeşi Ada Toptaş (7) ise ablasını çok sevdiğini anlattı. Ada "Sıla ablamın yürümesini, konuşmasını, bizimle parka gitmesini istiyoruz" dedi.


- Afyonkarahisar
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi, Yoğun Bakım, Karahisar, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi - Son Dakika
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