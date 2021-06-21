Evini ateşe vererek karısını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı! Dehşet saçan koca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti - Son Dakika

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Ümraniye Armağanevler Narlı Sokak'daki bir binada sabah saat 10.00 sıralarında çıkan yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybetti, oğlu Kerem Güney yaralandı. Ağır yaralandığı belirtilen çocuk Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından çevrede önlem alan polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

YANGIN ÇIKARIP KENDİSİNİ KÖPRÜDEN ATTI

Yangının ardından çalışmalara başlayan polis, yangını koca Mehmet Güney'in çıkardığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, kocanın peşine düştü. Ancak Mehmet Güney de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Güney'in cansız bedeni, deniz polisi tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin soruşturması sürüyor.