EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR

12.05.2021 14:15

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 623'üncü gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 623'üncü gününü de kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Bir bayrama daha çocuklarından uzak giren evlat nöbetindeki ailelerden Şevket Bingöl, 13 bayramı oğlu Tuncay olmadan geçirdiğini söylerken, kızı Gülcan için eylem yapan Necmettin Biçer ise bayramı buruk geçirdiklerini ifade etti.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılan 24 aile daha evlatlarına kavuştu.

'HERKES BAYRAM GEÇİRİRKEN BEN BURADA EVLADIMI BEKLİYORUM'

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, bir bayramı daha çocuklarından uzak geçirecek. İstanbul Arnavutköy'de 2014 yılında 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen oğulları Tuncay için eşi Fatma ile birlikte 13 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl,13 bayramdır evladını göremediğini söyledi. Oğluna kaçıp teslim olması çağrısında da bulunan Bingöl, şöyle konuştu:

"21 aydır bu hırsız partinin kapısındayım, çünkü evladımızı bizden koparıp götürdüler. Yarın bayramdır: Bu bayram tam 13'üncü bayramdır ben evladımı görmüyorum. Herkes evinde çoluk çocuğuyla bayramını geçiriyor, ben burada evladımı bekliyorum. Bu hırsız parti bu güne kadar belki 15 bin evlat çalıp götürmüş. O ailelere de çağrım var, Allah rızası için gelin evlatlarınızı isteyin, bu vampir partinin elinden evlatlarınızı kurtarın, çocuklarınız zayi olmasın, ne uğruna çocuklarınız ölecek? Bu bayramda tek umudum onlar bize ne çektirdiyse, Allah 10 mislini onlara çektirsin. Evladımı 14 yaşında kaçırıp bu Kandil binasında kaydını yapıp buradan da Kandil'e gönderdiler. Oğluma çağrım var, Tuncay oğlum eğer beni görüyor veya duyuyorsan, ben iki senedir bu vampir ve hırsız partinin kapısındayım. Her ne pahasına olursa olsun, ölüm pahasına bile olursa kaç, Türk askeri Türk polisine teslim ol. Burada işkence yok, ceza yok. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı arkamızdadır, ceza vermiyorlar, ben seni alıp evimize götüreceğim."

'BAYRAMLARIMIZ MAALESEF BURUK'

Van'da 2015 yılında kaçırılan kızları Gülcan için eşi Pınar Biçer ile evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer ise, bayramlarının buruk geçtiğini belirterek, "6 yıldır kızımdan haber alamıyorum, onunla bayramlaşamıyorum. HDP'lilerin çocukları şu an en lüks yerlerde oturuyorlar, anne ve babalarının yanında bayramlarını yapıyorlar, bizim bayramlarımız ise maalesef buruk geçiyor. Gönül isterdi ki bütün çocuklar bu bayramda annelerinin babalarının yanında olsun. Maalesef bu terör örgütü öyle bir sinsi örgüttür ki, bu güne kadar hep ülkemizin çocuklarını ve gençlerini alıp dağa kaçırıyor, mağaralarda ölüme terk ediyor. Biz buradan ayrılmayacağız çocuklarımız gelene kadar. Buradan kızıma da seslenmek istiyorum ' Gülcan, beni görüyorsan duyuyorsan ne olur dön gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Bunların yalanlarına kanma, bunların işleri hep yalan dolan. Kan ve ölüm üzerine bunların işleri. Teslim ol, güvenlik güçlerimiz seni alıp bize verecek' " dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı Karagümrük maçında gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri serbest bırakıldı Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı Çalıştığı marketten parasını ödemeyip evine güllaç ve ekmek götüren işçi, tazminatsız bir şekilde işten atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi Son Dakika: Çin aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı

Son Dakika Haberleri
15:03 Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti
14:58 Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı
14:28 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı
14:21 İçişleri Bakanı Soylu: Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili tedbir alınması gerekiyor
14:19 Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü
13:48 Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz
13:32 Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız
13:13 Türkiye bunu Doğu Akdeniz'de koz olarak kullanabilir! Harita Fransızların iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi
13:13 16 karısı ve 151 çocuğu olan adamın yeni hedefi: 100 eşten 1000 çocuk!
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü!
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi         
15:08
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı         
14:29
Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz         
13:48
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız         
13:32
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü Tek ısırığıyla 10 dakika içinde öldüren yılanlar tarlada görüldü         
11:53
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti! Hem suçlu hem güçlü: Takside maskesiz çay içmeye çalıştı, sonrada şoförü tehdit etti!         
11:10
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 15:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELER: BAYRAMLARIMIZ BURUK GEÇİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement