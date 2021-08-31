Evli Evine Köylü Köyüne Filmi - Son Dakika

Komedi film i Evli Evine Köylü Köyüne'nin yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Aldoğan üstleniyor.

Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak

Bir bomba da Kartal'dan! Beşiktaş, Gedson Fernandes transferinde sona geldi

Minibüste maske takmadığı için ceza yiyen kadın, bu sefer de İETT otobüsünde ortaya çıktı