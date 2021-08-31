Evli Evine Köylü Köyüne Filmi - Son Dakika

Komedi filmi Evli Evine Köylü Köyüne'nin yönetmenliğini ve senaristliğini Onur Aldoğan üstleniyor.
Yönetmen: Onur Aldoğan
Senaryo: Onur Aldoğan
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Evli Evine Köylü Köyüne
Yapımcı Firma: Onn Medya
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 05.08.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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