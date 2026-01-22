Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı

22.01.2026 10:32
Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangında 65 yaşındaki Eray Yavaş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangında 65 yaşındaki Eray Yavaş hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Eray Yavaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yanan ev havadan görüntülendi.

Yangın saat 07.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbül Yuvası Sokak'taki bir gecekonduda çıkan yangın hızla büyüdü. Alevler bitişikteki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında evden çıkamayan ve ayağından sakatlığı bulunan Eray Yavaş hayatını kaybetti. Alevlerin sıçradığı bitişikteki evde ise dumandan etkilenen Fatma Balcı ekiplerin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Balcı'ya olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından Yavaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan küle dönen ev havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"Onu evden çıkarmaya çalıştık"

Yangının çıktığı anda yardım eden Muhammed Asil Orak, "Sabah 06.45'te tam yatacaktım. Patlama sesi duydum. Patlama sesi duyunca cama fırladım, baktım ev yanıyor. Sonra apar topar üstümü giydim, çıktım evden. Yan taraf yanıyordu, buradaki teyzeyi çıkarttık. Yaşlı bir tane teyze vardı. Onu evden çıkarmaya çalıştık. İtfaiye ekipleri geldiğinde yangına müdahale ediyordu. Kimsesizdi, kimsesi yoktu adamın. Gecekondu yanıyor diğer eve sıçrıyor. Diğer evde de yaşlı bir teyze yaşıyordu. Biz onu evden çıkarttık tüm müdahaleleri yaptık ama abiyi kurtaramadık" dedi.

Polis ekipleri yangınla inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

