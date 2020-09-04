Eyüpsultan'da geniş kapsamlı korona virüs denetimi - Son Dakika

Korona virüs vakalarının artması üzerine Eyüpsultan'da geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Fırınlardan ulaşıma kadar birçok noktada gerçekleştirilen denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da katıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Eyüpsultan Kaymakamlığı koordinesinde Akşemsettin Mahallesi'nde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet görevlileri, zabıta ekipleri ve ilgili kuruluşlar katıldı. Fırından şarküteriye, kuaförden toplu ulaşıma kadar tek tek uyarılar yapıldı.

"Sabırla metanetle pozitif çıkan vatandaşlarımızın evinde oturması gerekir"

Denetleme öncesinde Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara korona virüsü atlatan Çınar ailesini ziyaret etti. Hastalık süreci boyunca evinden çıkmayan aileye teşekkür eden Kara, "Kurallara uyan, filyasyona riayet eden, evinden çıkmayan örnek vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek üzere bu şekilde ziyaretlerimiz devam edecek. Ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. En tehlikeli şey filyasyondayken, pozitif durumdayken dışarıya çıkmak. İnsanların sağlığını tehlikeye düşürmektir. Sabırla metanetle pozitif çıkan vatandaşlarımızın evinde oturması gerekir" diye konuştu.

"Bugün itibariyle 42 ekip, 96 kişi olarak denetim yapıyoruz"

Denetimlere katılan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Milletimiz önlemlere uymaya çalışıyor. Tabii bu büyük bir denetim. Bunu daha önce de yapmıştık. Denetim her zaman devam diyor. Bütün kurumlarımız çalışıyor. Şu anda ben denetimin bir bölümüne katılıyorum. Denetimde emniyetimiz, jandarmamız, sağlık birimlerimiz, gıda ve tarım birimlerimiz, belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, hepimiz bu denetimde yapıcı ve yönlendirici olarak vatandaşımızla bir ve beraberiz. Kurallara uyanlara teşekkür ediyoruz. Çoğunluğu teşkil ediyor. Bugün itibariyle 42 ekip, 96 kişi olarak denetim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımla birlikte sabırla evde bekledim"

15 gün boyunca evden çıkmadıklarını ifade eden Neriman Çınar, "Bizim ailede çıkmıştı. Ben de her ihtimale karşı test yaptırdım.Testim pozitif çıkınca baya stres yaşadım. Çok üzüldüm. Çocuklarımla birlikte sabırla evde bekledim. Sonunda sağlığımıza kavuştuk. Sağlık Bakanlığından sürekli aradılar. Çok teşekkür ederim. Ekmek almaya bile çıkmadık" ifadelerini kullandı.

Esnaf olarak bu denetimlerden hoşnut olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Üzerimize düşen görevleri tamamiyle yerine getirdiğimize inanıyoruz. Maske, mesafe ve 14 kuralı uyguladığımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızın yüzde 80'ini uyum sağlıyor. Bazen ters tepki alıyoruz ama esnaf olarak alttan almayı biliyoruz" dedi. - İSTANBUL