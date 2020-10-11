Fabrikada makineye sıkışan işçi, hayatını kaybetti - Son Dakika

Fabrikada makineye sıkışan işçi, hayatını kaybetti
11.10.2020 11:31
KAYSERİ'de kablo imalatı yapılan fabrikada çalışan Ömer Ateş (41), sargı makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.
KAYSERİ'de kablo imalatı yapılan fabrikada çalışan Ömer Ateş (41), sargı makinesine sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, geçen cuma günü Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kablo imalatı yapılan fabrikada işçi olarak çalışan Ömer Ateş, (41) kablo sargı makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. Ateş'in cenazesi, dün Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Hacılar ilçesinde toprağa verildi.
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