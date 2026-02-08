Fair Play Ödülleri Açıklandı - Son Dakika
Fair Play Ödülleri Açıklandı

08.02.2026 12:39
TFF, Şubat ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'ni kazananları açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin Şubat ayı kazananlarını açıkladı.

Mehmet Nuri Yazıcı başkanlığında Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Av. Kürşat Ahmet Ünal, Bilgehan Okumuş, Adnan Cevher, Ömer Üründül, Av. Tarık Emre Ekşi, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Banu Yelkovan'dan oluşan kurulun Şubat ayı değerlendirmesi sonunda 4 farklı ödülün sahibi belirlendi.

Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor Kulübü, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve polis memuru Cengiz Yiğit layık görüldü.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, 'Geleceğe Umut' projesi kapsamında yapacağı transferlerde oyuncu maaşlarının yüzde 1'ini dezavantajlı çocukların eğitim, gelişim ve geleceğine katkı sağlayacak özel bir programa ayırma kararı alan Fenerbahçe Kulübü'nü, sporun toplumsal sorumluluk bilinciyle birleştiğinde daha güçlü bir etki yaratabileceğini göstermesi nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne değer buldu.

Bursaspor Kulübü ise 2'nci Lig Kırmızı Grup 22'nci hafta müsabakası öncesinde rakibi Adanaspor'un Bursa'daki konaklama sorununu çözerek, dayanışma ve empati örneği sergilemesi dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak Pazartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa Yarı Finali öncesinde yaptığı açıklamalarda futbolun bir oyun olduğunu vurgulayıp sporun birleştirici yönüne dikkat çekmesi nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün sahibi oldu.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile 12 Bingölspor arasında Malatya Stadyumu'nda oynanan 3'üncü Lig 18'inci hafta maçında görev yapan polis memuru Cengiz Yiğit ise soğuk havada ayakları üşüyen bir çocuğa kendi çorabını vererek gösterdiği duyarlılık nedeniyle Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: DHA

