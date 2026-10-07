Farah Zeynep Abdullah "Soy" filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı "Soy" filminin galasında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, gösterişli bir gala kombini yerine filmin adının ve "The Crew" ifadesinin yer aldığı tişörtle kameraların karşısına çıktı.

GALAYA FİLMİN TİŞÖRTÜYLE GELDİ

"Soy" filminin galası oyuncu kadrosunu ve davetlileri bir araya getirdi. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu.

Abdullah, gala gecelerinde görmeye alışık olunan iddialı elbiseler yerine oldukça sade bir kombin tercih etti. Ünlü oyuncunun tişörtünün arkasında büyük harflerle "SOY", hemen altında ise "The Crew" yazısı yer aldı.

KAMERALARA SIRTINI DÖNÜP TİŞÖRTÜNÜ GÖSTERDİ

Gala alanında objektiflerin karşısına geçen Farah Zeynep Abdullah, kameralara sırtını dönerek tişörtünün arkasındaki yazıyı da gösterdi. Oyuncunun kendi filminin galasına filmin ekip tişörtünü andıran bir parçayla gelmesi gecenin dikkat çeken detaylarından biri oldu.

SADE VE TARZ

Abdullah, kıyafetini etek pantolon ve topladığı saçlarıyla tamamladı. Ünlü oyuncunun klasik kırmızı halı görünümünden uzak, rahat ve sade tercihi galada öne çıktı.

ÜNLÜ İSİMLER GALADA BULUŞTU

Farah Zeynep Abdullah'ı gala gecesinde çok sayıda ünlü isim de yalnız bırakmadı. Oyuncu, gece boyunca arkadaşları ve davetlilerle objektif karşısına geçerken, birlikte çekilen kareleri Instagram hesabından da paylaştı. Gala gecesinden renkli görüntüler veren Abdullah'ın paylaşımları arasında oyuncu arkadaşları Barış Arduç, Tuğba Büyüküstün, Özge Özacar ile verdiği pozlar da yer aldı.