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FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ

03.12.2021 18:00

İş, sanat, spor, medya dünyası 'Fark Yok Sevgi Var' projesinde buluştuŞerife Berna KOCABAŞ - Buğra BENLİOĞLU / ?

İş, sanat, spor, medya dünyası 'Fark Yok Sevgi Var' projesinde buluştu

Şerife Berna KOCABAŞ - Buğra BENLİOĞLU/ ? '3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü' nedeniyle bu sene 2'ncisi düzenlenen ve İş, sanat, spor, medya dünyasından ünlü isimlerin fotoğraflarının yer aldığı 'Fark Yok Sevgi Var' Sergisi Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. TODEV ile Brand İletişim'in beraber yürüttüğü çalışma kapsamında, özel bireylerin, çektiği fotoğraflar sergide yer aldı.

Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı (TODEV) ile Brand İletişim ortaklığında bir araya gelen özel bireyler, 2 ay boyunca fotoğraf eğitimi aldıktan sonra sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişinin fotoğrafını çekti. Çekilen fotoğraflar 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü'nde, "3 Aralık Fark Yok Sevgi Var" projesi kapsamında Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kovid-19 salgını kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, sanat, medya ve iş dünyasından birçok kişi ve otizmli bireyler ve aileleri katıldı.

10 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak sergide Salim Sıraç Güray, Mahir Toprak Kahrıman, Mustafa Yusuf Dural, Süleyman Mert Atuğ, Elif Nokay, Defne Aktaş, Hira Demircan, Onur Sever, Emir Dere, Furkan Ali Özkaymak, Barbaros Çoban, Burak Koca, Tuğra Mete Bülbül, Abdullah Kaya, Yahya Yaman, Ceren Gökçe, Emre Çınar Kıymaz, Egemen Karagöl, Fatih Barmanbay, Ali Karaca, Semih Erde, Behlül Kaplan'ın çektiği fotoğraflar yer aldı.

'SEVGİ VARSA ENGEL YOK'

Serginin açılışında konuşan Başkan Yıldız, 'Üzerimize aldığımız temel sorumluluk, bu engellerin kaldırılması. Sevgi varsa engel yok. Sevgiyle bütün engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Bugün Türkiye'mizin tarihindeki ilk belediye binasında çok güzel isimlerle birlikteyiz. Onlar, sevdikleri, değer verdikleri kişilerin fotoğraflarını çektiler. Bugün o özel fotoğrafların sergisini TODEV'le birlikte gerçekleştiriyoruz. Projeye katkı sunan değerli sanatçılarımıza, iş insanlarımıza, firmalara teşekkür ediyorum' dedi.

'BİRLİKTE GEÇEN BİR SAATTE ENGEL GRUPLARININ FARKINDA OLUYORLAR'

TODEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Gökçe ise projeye yönelik yaptığı açıklamada, 'Geçtiğimiz yıl 2 Nisan'da bu projeyi gerçekleştirmiştik. Bugün engelliler gününde, diğer engel grubundaki çocuklarımızla da bu projede yer aldı. Biz bağış toplamak yerine birebir iş insanları, spor camiası ve sanat camiasından isimleri çocuklarımızla bir araya getirmeyi seçtik. Onlarla bir arada 1 saat geçirdiklerinde otizmin ve diğer engel gruplarının farkında oluyorlar. Birbirlerine dokunuyorlar, sevgileri birbirine değiyor. Biz de diyoruz ki 'sevgi olursa bütün engeller aşılır'. O nedenle böyle bir projeye öncülük ettik' diye konuştu.

Proje Yönetmeni Ahmet Yılmaz, projenin amacını; Özel çocukların gizli yeteneklerinin eğitimle her geçen gün ortaya çıktığını, içinde gizledikleri başarıları ortaya çıkartan özel çocuklara bu proje ile fayda sağlayarak gelişimlerine katkıda bulunmak olarak açıkladı.

'BİR ANNE 'ÇOCUĞUM BENDEN ÖNCE' ÖLSÜN DER Mİ??

Engelleri ve özel gereksinimli bireylerin sadece özel bir günde hatırlanıp sonrasında unutulmaması gerektiğini söyleyen Aysun Bülbül, 'Açıkçası bugün verilen önemin farkındayız. Ancak bu önemin sadece özel bir günde değil her gün verilmesini istiyoruz. Bir engelli annesi olarak bu değerin, farkındalığın genele yayılmasını çok isterim. Birçok engelli annesi, 'Allah'ım çocuğumun canını benden önce al' diyor. Bir anne bunu der mi? Ama maalesef böyle şeyler düşünüyoruz. Bizden sonra çocuklarımıza ne olur kaygımız olduğu için düşünüyoruz bunu. O nedenle herkeste bu farkındalığın oluşmasını, toplumun duyarlı olmasını diliyoruz? dedi.

'BİR GÜN DEĞİL HER GÜN FARK EDİLMEK İSTİYORUZ'

3 Aralık'ın engelli bireylerle ilgili farkındalığın artmasında çok büyük rol oynadığını dile getiren Mustafa Kaplan, 'Bugün bizim için, fark edilme konusunda çok önemli bir gün. İsteğimiz, yılın bir günü değil, her gün fark edilmek. Sokakta, okulda, otobüste, sosyal hayatın her yerinde çocuklarımızın fark edilmesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.

İŞ, SANAT VE SPOR CAMİASINDAN İSİMLER PROJEYE DESTEK VERDİ

İş, sanat, spor, medya ve sanat camiasından projeye destek veren ve özel çocuklar tarafından fotoğrafları çekilen isimler ise şöyle:

'Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız

Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu

Oyuncu Kadir Doğulu

Futbolcu Merih Demiral

Futbolcu Berkan Kutlu

Program Sunucusu Zahide Yetiş

Sanatçı Haluk Levent

Ana Haber Spikeri Cem Öğretir

Bitexen Ceo Yahya Tuğyan

Görsel Sanatcı Ahmet Güneştekin

Ressam İsmail Acar

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir

İş insanı Ahmet Musul

İş insanı Efe Ürvil

İş insanı Emine Erdem

İş insanı İzzet Pinto

İş insanı Mete Yurddaş

İş insanı Şahin Kırbıyık

İş insanı Cevat Genç?

FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ
FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye, Beyoğlu, Aralık, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: FARK YOK SEVGİ VAR' SERGİSİ BEYOĞLU'NDA GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika
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