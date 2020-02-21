Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar, kulüp üyesi Ergin Ataman ile eski futbol direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe derbisiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.



Fenerbahçe ile 390 kez karşılaştıklarını aktaran kulübün unutulmaz başkanlarından Faruk Süren, "Çok önemli bir maç. İki takım arasında 390 derbi yapıldı. Bu da onlardan biri olacak. Şampiyonluk için önemli bir derbi. Bizim 4 puanlık bir avantajımız var. Ona göre oynayacağız. 20 maçtır yenemememize bakmamak lazım. Nihai hedef mayısta şampiyon olmaktır. Çok güzel bir Galatasaray bekliyorum. Sakatlığı bulunan futbolcularımız var ama neticede sahaya 11 aslan çıkacak. Futbolcularımız mücadele ederek en iyi neticeyi alacaktır." diye konuştu.



Eski divan kurulu başkanı İrfan Aktar, derbide dostluk, kardeşlik ve spor ahlakının ön planda olmasını dileyerek, "Fenerbahçe ile 400'e yakın derbi oynadık. Bu da o standart derbilerden biri. Her derbinin puan durumu ve takımın durumuna göre kendine has özelliği var. Biz, derbinin dostluk, kardeşlik, spor ahlakı içinde geçmesini istiyoruz. Gerisi çok önemli değil. Berabere kalabilirsiniz veya yenilebilirsiniz. Bunlar dünyanın sonu değil. 400'e yakın karşılaşmışız. Camiamıza hayırlı olacak bir netice alınmasını arzu ederim ama tersi olursa da dünyanın sonu değil." ifadelerini kullandı.



Aktar, Galatasaray'ın son dönemde yükselen bir performansının olduğuna değinerek, "Bazı maçlarımız tatlı değil, bazıları çok iyi. Altı maç üst üste kazanmak çok iyi. Hocamız, bu konuda hepimize ciddi hediyeler sunuyor. Fatih Terim, sıradan bir arkadaşımız değil. Kulübümüzün divan kurulu üyesi, 8 şampiyonluğumuzda takımın başındaydı. Onun taktikleri ışığında iyi bir maç olacağını tahmin ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Ergin Ataman: "Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim"



Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve Galatasaray Kulübü Üyesi Ergin Ataman, sarı-kırmızılı ekibin derbiden galibiyetle ayrılmasını istediğini kaydetti.



Galatasaray'ın son 6 lig maçını kazandığını hatırlatan Ataman, "Galatasaray büyük bir çıkış gösterdi ve bana göre şampiyonluğun en büyük adayı oldu. Fenerbahçe derbisi Galatasaray açısından zor bir maç olacak ama avantajlı gidiyor. Son yıllarda Galatasaray'ın o statta galibiyeti yok. Beraberlik de puan farkını korumak adına Galatasaray'ın işine gelir. Yukarıyla da çok az fark var. Şampiyonluk yarışı açışından çok önemli bir maç olacak. Bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ın kazanmasını isterim." değerlendirmesinde bulundu.



Cenk Ergün: "Galatasaray bu maçı kaybetmezse şampiyonluk yarışının içinde olur"



Galatasaray Futbol Takımı'nda çeşitli görevlerde bulunan kulüp üyesi Cenk Ergün ise sarı-kırmızılı takımın derbide mağlup olmaması durumunda şampiyonluk yarışının içinde olacağını dile getirdi.



Süper Lig'de 7 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiğine değinen Ergün, şöyle konuştu:



"Bu sene oldukça çekişmeli bir lig oluyor. Beklentilerin üzerinde oldu. Puanlar da birbirine çok yakın. Artık son düzlüğe yaklaşıldı. Bu hafta da çok önemli maçlar var. Üst sıradaki takımların 6'sı birbiriyle oynayacak. Bu haftadan sonra son düzlüğe girilir. Bir Galatasaraylı olarak gönlümüzde Galatasaray'ın son düzlükte olması var. Tahminim ve beklentim son bölümde Galatasaray ve Trabzonspor'un yarışacağı. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Türk futbolunun maçlarından. Bu sene de hem puan farkının yakın olması hem de son



dönemdeki performanslar nedeniyle şampiyonluk yarışında olmak adına biraz daha önem kazandı. Galatasaray'ın Kadıköy'de uzun zamandır kazanamaması da var. Galatasaray bu maçı kaybetmezse şampiyonluk yarışının içinde olur."



İki takımda da ciddi eksiklerin olduğunu vurgulayan Cenk Ergün, "İki takımda da çok ciddi eksikler var. Bu eksikliklerin dengeli olduğunu düşünüyorum. Zaten bu karşılaşmalarda eksiklerden ziyade nasıl odaklandığın ve maçı ne kadar istediğin önemli. Çok güzel bir maç olacak. Beşiktaş-Trabzonspor ile Sivasspor-Alanyaspor maçları var. Bu takımların mümkün olduğunca maçı kaybetmemeye çalışacağını tahmin ediyorum. Ligin bitmesine biraz daha var. Bu hafta 1 puan almak herkes için faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.







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