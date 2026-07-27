Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler

Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Kralı VI. Muhammed, ülkenin güneyini Batı Sahra’ya bağlayan 1.055 kilometrelik stratejik Tiznit-Dahla otoyoluna ABD Başkanı Donald Trump’ın adını verdi. Kral’ın bu jestine sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yanıt veren Trump, karardan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu büyük bir onur! Umarım yakında bu muhteşem otoyolu baştan sona kat edebilirim" ifadelerini kullandı.

Fas Kralı VI. Muhammed, 1.055 kilometre uzunluğundaki Tiznit-Dahla yoluna ABD Başkanı Donald Trump'ın adını  verdi. Bu jeste Trump'tan ilk açıklama geldi. Karar için teşekkür eden Trump, "Bu büyük bir onur." dedi.

Fas Kralı VI. Muhammed'in, ülkenin güneyindeki 1.055 kilometrelik Tiznit-Dahla yoluna "Başkan Donald J. Trump Otoyolu" adını vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk değerlendirme geldi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fas Kralı VI. Muhammed'e teşekkür etti.

Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler
Tiznit-Dahla yolu 

"BU BÜYÜK BİR ONUR"

Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fas Kralı, Saygıdeğer VI. Muhammed'e teşekkür ederim. Bu büyük bir onur! Umarım yakında bu muhteşem otoyolun tamamını baştan sona kat edebilirim."

Trump, paylaşımına üzerinde "President Donald J. Trump Highway" yazısının yer aldığı otoyol tabelasının da bulunduğu tanıtım videosunu ekledi.

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ ULAŞIM PROJELERİNDEN 

Fas Kralı VI. Muhammed'in kararıyla ülkenin önemli ulaşım projelerinden biri olan Tiznit-Dahla Otoyolu, bundan böyle "Başkan Donald J. Trump Otoyolu" adıyla anılacak.

Yaklaşık 1.055 kilometre uzunluğundaki yol, Fas'ın Tiznit kenti ile Batı Sahra'daki Dahla kentini birbirine bağlıyor ve ülkenin en stratejik kara ulaşım projeleri arasında gösteriliyor.

2020 KARARININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ADIM 

Trump yönetimi, 2020 yılında Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyan ilk ABD yönetimi olmuştu. Otoyola Trump'ın adının verilmesi, Rabat ile Washington arasındaki ilişkilerin sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fas Kralı VI.Mohammed Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
CHP’nin kalesi İzmir’de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti’ye geçiyor CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yol çalışmasından sonra binasını iki kere kanalizasyon suları basan vatandaş isyan etti
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 21:35:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Fas Kralı’ndan Trump’a büyük jest; ülkenin en önemli projesine adını verdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.