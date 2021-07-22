Fatih Karagümrük, Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Nijeryalı hücum oyuncusu Ahmed Musa'yı transfer etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ahmed Musa Karagümrük'te. 28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık. Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı. İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Ahmed Musa'ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.