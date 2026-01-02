Fatih\'te Bebeğin Ölümü: 4 Şüpheli Tutuklandı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan tutuklanmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez. İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan tutuklanmıştır. Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe fiziki şiddet uygulanması hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs 'Altsoya karşı eziyet' suçundan tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.