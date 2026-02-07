Fatih'te Silahlı Banka Soygunu - Son Dakika
Fatih'te Silahlı Banka Soygunu

07.02.2026 16:04
Bir banka şubesinden 112 bin lira çalan soyguncu, güvenlik kameralarına yakalandı.

Fatih'te bir banka şubesinden silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu tarafından yaklaşık 112 bin liranın çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, silahla bankaya giren soyguncunun güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek belindeki silahı aldığı anlar yer alıyor.

Şüphelinin vezneye yaklaşarak cebinden çıkardığı poşeti görevliye uzattığı, ardından para dolu poşeti alıp bankadan çıktığı da kayıtlara yansıyor.

Görüntülerde, bankada bekleyen müşterilerin duruma tepkisiz kaldığı da görülüyor.

Ne olmuştu?

Unkapanı Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden yaklaşık 112 bin lira çalan silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, kaçarken bir vatandaşa çarparak silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürmüştü.

Düşen yaklaşık 80 bin lira, şüphelinin yolda çarptığı kişi tarafından bankaya teslim edilmiş, bankada ise yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, şüpheliyi yaptığı çalışmanın ardından gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

17:43
