ORDU'nun Fatsa ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 08.00 sıralarında Kösebucağı Mahallesi Fatsa-Korgan yolunda meydana geldi. Adem Çamurlu idaresindeki 41 AAC 148 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev alıp yanmaya başladı. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden Adem Çamurlu, otomobili emniyet şeridinde durdurup, araçtan indi. Alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Fatsa'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika
