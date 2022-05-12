KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ - Son Dakika
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KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ

12.05.2022 14:53

Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda (2)KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİSalı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Say için Kocatepe Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda (2)

KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ

Salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Say için Kocatepe Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı. Fazıl Say ve yakınları törende taziyeleri kabul etti. Ahmet Say, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ

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Kaynak: DHA

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