KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ - Son Dakika

Fazıl Say'dan babasına 'Babam Ahmet Say' bestesi ile veda (2)
KOCATEPE'DE CENAZE TÖRENİ
Salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Say için Kocatepe Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı. Fazıl Say ve yakınları törende taziyeleri kabul etti. Ahmet Say, öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)
Kaynak: DHA
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