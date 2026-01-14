Fed: Ekonomi Hafif İyileşti, Ancak Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika
Ekonomi

Fed: Ekonomi Hafif İyileşti, Ancak Fiyatlar Yükseliyor

14.01.2026 23:34
Fed'in Bej Kitap raporuna göre, ekonomi 12 bölgenin 8'inde hafif ila ılımlı büyüme gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkenin çoğu bölgesinde genel ekonomik faaliyetin "hafif ila ılımlı" bir hızda arttığını bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin 12 bölgenin 8'inde "hafif ila ılımlı" bir hızda arttığının, 3 bölgede değişim olmadığının ve bir bölgede ise ılımlı düşüş yaşandığının aktarıldığı belirtildi.

Raporda, bu durumun bölgelerin çoğunun sınırlı değişim olduğunu bildirdiği son 3 raporlama dönemine kıyasla bir iyileşmeye işaret ettiği vurgulandı.

Bu dönemde, bankaların çoğunun büyük ölçüde alışveriş sezonunun etkisiyle tüketici harcamalarında "hafif ila ılımlı" artış bildirdiği belirtilen raporda, birkaç bölgede lüks mallar, seyahat, turizm ve deneyim odaklı faaliyetlere yönelik harcamaların artmasıyla yüksek gelirli tüketicilerin harcamalarının daha güçlü olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, buna karşın düşük ve orta gelirli tüketicilerin fiyatlara karşı giderek daha duyarlı hale geldiği ve zorunlu olmayan mal ile hizmetlere yönelik harcamalarda daha çekingen olduğunun gözlendiği kaydedildi.

Fed'in raporunda, "Gelecekteki faaliyetlere ilişkin görünümler hafif iyimserdi ve çoğu kişi, gelecek aylarda hafif ila orta düzeyde bir büyüme bekliyordu." ifadesi kullanıldı.

Son dönemde istihdam büyük ölçüde değişmedi

İstihdamın son dönemde büyük ölçüde değişmediği belirtilen raporda, 12 bölgenin 8'inin işe alımlarda herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdiği aktarıldı.

Firmaların işe alımlarını yeni pozisyonlardan ziyade boşalan kadroları doldurmak amacıyla yaptığına işaret edilen raporda, şirketlerin özellikle mühendislik, sağlık hizmetleri ve diğer teknik alanlarda nitelikli işgücü bulmakta zorluk yaşamaya devam ettiklerini bildirdiği kaydedildi.

Raporda, yapay zekanın istihdam üzerindeki mevcut etkisinin sınırlı olduğu, daha belirgin etkilerin kısa vadeden ziyade gelecek yıllarda görülmesinin beklendiği ifade edildi.

Ücretlerin ise ılımlı bir hızda arttığına vurgu yapılan raporda, birçok kişinin ücret artışlarının "normal" seviyelere döndüğünü bildirdiği belirtildi.

Fiyatlar ılımlı hızda arttı

Raporda, fiyatların bölgelerin büyük çoğunluğunda ılımlı hızda arttığı, yalnızca 2 bölgede hafif fiyat artışı bildirildiği ifade edildi.

Fed'in raporunda, "Tarifelerden kaynaklanan maliyet baskıları, tüm bölgelerde ortak bir tema olarak öne çıktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başlangıçta tarifelerle ilişkili maliyetleri üstlenen bazı işletmelerin, stokların tükenmeye başlaması veya kar marjlarını koruma baskısının artmasıyla maliyetleri müşterilere yansıtmaya başladığına işaret edilen raporda, perakende ve restorancılık gibi bazı sektörlerdeki işletmelerin ise fiyatlara karşı duyarlı müşterilere maliyet artışlarını yansıtma konusunda isteksiz olduğu belirtildi.

Raporda, "İleriye dönük olarak, firmalar fiyat artışlarında bir miktar yavaşlama bekliyor ancak artan maliyetlerle başa çıkmaya çalıştıkları için fiyatların yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor." denildi.

Kaynak: AA

Fed: Ekonomi Hafif İyileşti, Ancak Fiyatlar Yükseliyor
