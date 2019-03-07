FEM Projesi Kapsamında Sertifika Alan İlk Üniversite

Dünya Bankası teknik desteği, PricewaterhouseCoopers ve EY işbirliği ile geliştirilen programda, bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikasına hak kazanan kurumlar, yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş oluyorlar.

İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermek amacıyla KAGİDER önderliğinde gerçekleştirilen Fırsat Eşitliği Modeli'nin hedefleri arasında iş yaşamında cinsiyet eşitliğini teşvik etmek üzere özel sektöre destek olmak; istihdam ve kazançlarda eşitliği destekleyerek Türkiye iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak ve iş dünyasında fırsat eşitliği prosedürlerini teşvik etmek bulunuyor.

2011 yılından beri devam edem çalışmalar kapsamında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)'in Dünya Bankası teknik desteği ile Türkiye'de uygulamak üzere geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) kurumların fırsat eşitliği uygulamalarının önceden belirlenmiş prosedürler çerçevesinde Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young, Deloitte, veya KPMG Türkiye gibi bağımsız denetim şirketleri tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonuçlarının raporlanması ve KAGİDER tarafından prosedürlere uygunluğu tespit edilen kurumların kadınlara eşit çalışma fırsatı tanıdıklarının ve kurum içinde bu görüşün iletişimini yaptıklarının anlaşılması üzere FEM Sertifikası ile ödüllendirilmesini içeriyor.

Bu önemli sertifikayı almaya hak kazanan ilk üniversite olan İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu konuyla ilgili "Üniversitemizde kadın çalışanlarımızın hem sosyal hayatta hem de iş hayatında üretimde olması bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır.Kadınlarımızın iş hayatında üreten bir konumda olması, kendi hayatını kazanabiliyor olması kendilerini örnek alan ve ileride iş hayatında yer alacak gelecek nesillerimiz için de büyük önem arz etmektedir. Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile birlikte bu konuya verdiğimiz önemi ayrıca vurgulamaktayız. Merkezimiz tarafından yapılan akademik çalışmaların yanı sıra düzenlenen konferanslar, çalıştaylar bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koymaktadır. FEM Sertifikasını alan ilk Üniversite olmanın bilinci ve sorumluluğuyla bu çalışmalarımızın daha da hızlanarak devam edeceğini söylemek isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Sertifikanın alınması sürecinde etkin rol alan İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman ise "Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kadar cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyetini ortaya koymakla birlikte 2016 yılında Kadın ve Toplumsal Cinsiyet ile Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezlerini kurarak bu hususta daha sistemli bir çalışma sürecine girmiştir. Merkezlerin öncülüğünde üretilen projeler, konferanslar ve çalıştaylar ile akademik anlamda yapılan çalışmaları son olarak Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı Destek Biriminin kurulması ve Politika Belgesinin senatoda kabul edilmesiyle yapısal düzenlemeler de tamamlanmıştır. Sonuç olarak FEM Sertifikasını ilk alan üniversite olmamız eğitim ve iş dünyasında çalışmalarımızın tescillenmesi hususunda önem taşımaktadır" diye konuştu.