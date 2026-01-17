Fenerbahçe Alanyaspor'la Karşılaşıyor - Son Dakika
Fenerbahçe Alanyaspor'la Karşılaşıyor

Fenerbahçe Alanyaspor\'la Karşılaşıyor
17.01.2026 10:22
Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler namağlup.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. İki takım arasındaki rekabette sarı-lacivertlilerin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı ve 39 puanla 2. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 17 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 21 puan toplayarak 10. sırada bulunuyor. Ligin devre arasında Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan sarı-lacivertliler, 2. yarısına galibiyetle başlamak istiyor.

Ligde 20. randevu

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 20. kez mücadele edecek. Geride kalan 19 maçta sarı-lacivertliler 11 galibiyet elde ederken, turuncu-yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 5 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 41 golüne, Akdeniz temsilcisi 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadele 2-2'lik eşiltlikle tamamlandı.

Son 10 karşılaşma

Fenerbahçe'nin rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunurken, Süper Lig'de oynanan son 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Alanyaspor ise bu süreçteki tek galibiyetini 24 Ekim 2021'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.

Fenerbahçe, Alanya'da son 4 maçı kazandı

Sarı-lacivertliler, Akdeniz temsilcisine konuk olduğu son 4 sezonda da hanesine 3'er puan yazdırdı. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 11 gol atarken, Alanyaspor 3 golle karşılık verdi. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Alanyaspor'un ev sahipliğindeki müsabakalar berabere sonuçlandı.

Farklı skorlar

Rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5-0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti.

Taraflar, 2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaşırken, sarı-lacivertliler deplasmanda 10-3'lük farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

Ligin namağlup tek takımı

Fenerbahçe, ligde 17 haftada 39 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco'nun öğrencileri, son lig maçında Eyüpspor'u 3-0 yendi. Kanarya, attığı 39 golle Galatasaray ile birlikte ligin en fazla gol atan iki takımından biri olarak yer alıyor.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

