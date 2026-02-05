Fenerbahçe Basketbol Takımı Performansını Değerlendirdi - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Basketbol Takımı Performansını Değerlendirdi

Fenerbahçe Basketbol Takımı Performansını Değerlendirdi
05.02.2026 17:32
Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı performansını vurguladı.

Fenerbahçe Kulübünün basketbolcuları Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, takımlarının bu sezon iyi performans gösterdiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbolcusu Sevgi Uzun ile erkek basketbol takımı oyuncularından Mert Emre Ekşioğlu, Kadıköy'de katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Sevgi Uzun, bu sezon Avrupa'da yola çok iyi bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Avrupa serüvenimiz çok iyi gidiyor. Sadece bir mağlubiyet yaşadık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şu an en kritik noktadayız. Play-in maçları başlayacak. Ondan sonra da Dörtlü Final ve şampiyonluk maçı oynayacağız. Tabii ki hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Umarım geçen seneyi telafi edip bu sene Avrupa'yı şampiyonlukla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Chicago Sky takımında parkeye çıkan Uzun, ABD'de forma giymekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "ABD'de çok farklı bir kültür ve basketbol seviyesi var. Ben oraya hedeflerimi gerçekleştirmek ve kendimi geliştirmek için gittim. Oranın bir parçası olabilmek, gerçekten inanılmaz bir şey. Çok da keyif aldım. Çok zor dönemler de geçirdik. O yüzden WNBA, hem kariyerime hem de basketbol görüş açıma çok şey kattı. Kendimi de çok geliştirdim. Umarım eğlenceli bir şekilde devam eder. Sakatlıklar yaşadığım bir dönem oldu. O yüzden biraz şanssızlık yaşadım ama ben yine de çok keyif aldım." diye konuştu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin son yıllarda yükseldiğini aktaran milli oyuncu, "Bence federasyonumuzun karar verdiği '2 Türk oyuncunun sahada olması lazım' kuralı, bizim için çok önemli. Bizi milli takımda da bu kural, pozitif anlamda etkiledi. Çünkü Türk oyuncular, yabancı oyuncuların yanında farklı sorumluluklar almaya başladı. Bence bu gözle görülebilir bir şey. O yüzden bunun ekmeğini yiyip inşallah önce martta Dünya Kupası Elemeleri'nde sonra nasip olursa Dünya Şampiyonası'nda çok güzel bir mücadele ortaya koyacağız. Bize emek verilmesi gerektiğini de göstereceğiz." dedi.

Ekşioğlu: "Gerçekten takım olarak çok iyi oynuyoruz"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu da, takım olarak çok iyi bir durumda olduklarını kaydederek, "Gerçekten takım olarak çok iyi oynuyoruz. Takımdaki arkadaşlık da çok iyi. Koçlarla ilişkilerimiz de çok iyi. Geçen sezon zaten Basketbol Avrupa Ligi şampiyonu olmuştuk. Bu sene de aynı şekilde devam edip alabileceğimiz bütün kupaları almak istiyoruz. Ligde de lideriz. Önümüzde en yakın kupa olarak Türkiye Kupası var. İlk önce onu almak istiyoruz. Basketbol Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla da sezonu tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ligde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçına değinen Ekşioğlu şunları kaydetti:

"Aslında söylenecek bir şey yok. İlk maçta biz kazanmıştık. İkinci maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde oynayıp derbiyi kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi çok iyi destekliyor. Desteklerini görmek, arkamızda o güveni hissettiriyor. Aynı şekilde devam etmeleri önemli."

Kaynak: AA

Basketbolcu, Sevgi Uzun, Fenerbahçe, Mert Emre, Spor

19:12
