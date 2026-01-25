Fenerbahçe Beko Aliağa Petkim'i Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Beko Aliağa Petkim'i Yendi

25.01.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 78-70 ile mağlup etti, devre 30-30 tamamlandı.

İZMİR,

SALON: ENKA

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,

FENERBAHÇE BEKO: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, de Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,

1'İNCİ ?PERİYOT: 12-11

DEVRE: 30-30

3'ÜNCÜ? ?PERİYOT: 49-51

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 78-70 yendi. Ev sahibi Aliağa Petkimspor maçın ilk çeyreğini 12-11 galip tamamlarken, ikinci periyot başa baş geçti ve iki takım devre arasına 30-30 berabere girdi. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte rakibine 51-49'luk üstünlük sağlarken, maçı 78-70 kazandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Petkim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Aliağa Petkim'i Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Kenti sağanak vurdu Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kenti sağanak vurdu! Oynarken tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü At yarışında korkunç facia: Attan düşen jokey, başka bir atın altında kalarak öldü

21:59
Zirvede puan farkı açıldı Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı
20:48
SDG Suriye’de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
SDG Suriye'de uzatılan ateşkesi ihlal etti: 2 ölü
20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 22:07:29. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Aliağa Petkim'i Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.