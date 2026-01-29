Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yenerek 14. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i Yenerek 14. Galibiyetini Aldı

29.01.2026 23:16
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti, 16 maçta 14. galibiyetini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Tarık Biberovic 10, Colson, Melli 5, Birch 2, de Colo 12, Jantunen 6, Metecan Birsen 8, Bacot 3, Baldwin 8, Onuralp Bitim 3

Anadolu Efes: Weiler-Babb 2, Dozier 9, David Mutaf 2, Ercan Osmani, Poirier 4, Şehmus Hazer 7, Lee 19, Smits 2, Dessert 6, Swider 9, Erkan Yılmaz, Jones 2

1. Periyot: 25-8

Devre: 39-25

3. Periyot: 61-39

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 25. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 79-62 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 maçta 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 24. karşılaşmada da 17. kez kazandı.

Anadolu Efes ise Basketbol Avrupa Ligi'nde üst üste 9. yenilgisini yaşadı.

Temposuz başlayan ve iki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakika, Fenerbahçe Beko'nun 5-2 üstünlüğüyle geçildi. Hücumda bir türlü ritim yakalayamayan Anadolu Efes karşısında toparlanan sarı-lacivertli takım, Tarık Biberovic ve Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle farkı 17 sayıya kadar çıkardı ve ilk periyodu 25-8 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında de Colo ile skor üreten Fenerbahçe, 12. dakikada 20 sayılık fark elde etti: 30-10. Şehmus Hazer'in oyuna girmesinden sonra toparlanan Anadolu Efes, Swider'ın dış atıştan bulduğu basketle bitime 45 saniye kala farkı 12'ye indirdi: 37-25. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-25 üstün gitti.

Üçüncü periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bulduğu doğru atışları sayıya çeviren Fenerbahçe, 27. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı: 59-34. Sarı-lacivertliler, son bölüme ise 61-39 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Saben Lee'nin kazandırdığı sayılarla 37. dakikada farkı 13'e kadar indirdi: 70-57. Fenerbahçe, karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 79-62 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

