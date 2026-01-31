Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 36 Sayı Farkla Geçti - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 36 Sayı Farkla Geçti

31.01.2026 18:50
Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı 91-55 mağlup ederek 16. galibiyetini aldı. Karşıyaka 14. yenilgisini yaşadı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Murat Ciner

KARŞIYAKA: Sokolowski 9, Samet 4, Manning 10, Alston 2, Moody 5, Young 7, Serkan, Bishop 11, Mert, Ege 3, Yalın 2, Egemen 2

FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin, Horton-Tucker 16, Biberovic 16, Jantunen 9, Birch 4, Bacot 9, Metecan 5, Baldwin, Boston 24, de Colo 2, Onuralp 6, Mert Emre

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

DEVRE: 26-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 40-73

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe Beko, deplasmanda Karşıyaka'yı 36 sayı farkla 91-55 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 16'ncı galibiyetini elde ederken, düşme hattındaki Karşıyaka 14'üncü yenilgisini aldı.

İlk çeyrekte Biberovic'in dış atışlarıyla etkili olan Fenerbahçe, periyodu 3 sayı üstün tamamladı: 19-16. İkinci periyotta Tucker ve Boston'ın sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, soyunma odasına 22 sayı önde girdi: 48-26. Üçüncü periyoda üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Fenerbahçe, ev sahibi ekibin art arda hücumlardan boş dönmesiyle farkı 39 sayıya (68-29) kadar çıkardı. Sarı-lacivertliler son bölüme 33 sayılık farkla girdi: 73-40. Final periyodunda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe maçı rahat kazandı: 91-55

Kaynak: DHA

