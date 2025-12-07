Fenerbahçe Beko Üst Üste 9. Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Denizli ekibi Merkezefendi Basketbol'u 87-64 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 9. galibiyetini aldı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz, Emin Moğulkoç
Merkezefendi Basketbol: Vrenz Bleijenbergh 12, Samuel Griffin 17, Mahir Ağva 6, Kenneth Smith 2, Alen Omic 10, Ömer İlyasoğlu 8, Roko Badzim 4, Javontae Hawkins 3,, Emre Tanışan 2, Erbey Paltacı, Murat Kağan
Başantrenör: Zafer Aktaş
Fenerbahçe: Brandon Boston 21, Devon Hall 7, Talen Horton-Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Khem Birch 7, Nicolo Melli 2, Metecan Birsen 6, Melih Mahmutoğlu 16, Khem Birch 7, Armando Bacot 6, Wade Baldwin 4, Mert Ekşioglu, Hamza Mestoğlu
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 20-14 (Merkezefendi Basketbol lehine)
Devre: 38-38
3. Periyot: 55-63 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
