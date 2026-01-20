Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile EuroLeague'de Karşılaşacak - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile EuroLeague'de Karşılaşacak

20.01.2026 09:17
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 23. haftasında Virtus Bologna'ya konuk oluyor. Maç, TSİ 22.30'da.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında yarın İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 7. kez oynanacak çift maç haftasındaki ilk maçında Virtus Bologna'nın karşısına çıkacak.

Virtus Arena'da oynanacak 23. haftanın kapanış karşılaşması, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik sarı-lacivertliler, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Organizasyonda yaptığı son 13 mücadelenin 11'ini kazanan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'ya üstünlük kurarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

EuroLeague'de sezonun geride kalan bölümünde 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Virtus Bologna ise 12. basamakta yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşmada Virtus Bologna'yı 66-64 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

