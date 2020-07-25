Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na tatsız veda! Prestij maçı...

Spor Arena - Süleyman Arat | Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonu 7. sırada tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe kendisi için prestij Rizespor için adeta ölüm kalım mücadelesi olacak maça kart cezalısı ve sakatlıklar nedeniyle birçok oyuncusundan mahrum çıkıyor.

Kırmızı kart cezalıları Vedat Muriç, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç, Gustavo, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici'de son maçta forma giyemeyecek.

Eksiklikler yüzünden son maçta sezon boyunca yeterince şans elde edemeyen Allahyar, Murat Sağlam, Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra özelikle ikinci yarıda Muhammet Gümüşyaka, Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan'ın da şans bulması bekleniyor.

KAPTANIN SON MAÇI

Bu akşamki maçın bir başka önemli yanı da Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Emre Belözoğlu'nun son maçı olması. 1996 yılında Zeytinburnuspor alt yapısından keşfedilerek Galatasaray'a transfer edilen, sarı kırmızılı formayla büyük bayarılar elde ettikten sonra İnter'e transfer olan, ardından Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Başakşakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını giyen Emre Belözoğlu bugün Rizespor maçında aktif futbolculuk yaşamını noktalayıp yeni sezonda futbol sahnesinin başka bir bölümünde yer alacak.

2020-21 sezonunda Fenerbahçe Sportif Direktörlüğünü üstlenecek olan Emre Belözoğlu muhteşem bir kariyere sahip.

Formasını terlettiği takımlarla 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 Süper Kupa olmak üzere tam 17 kupa kaldırmayı başardı.

Bu akşam kariyerinde 809, Fenerbahçe formasıyla ise 228. ve son maçına çıkacak olan Emre Belözoğlu, 9'u milli takım formasıyla tam 82 gol attı.

Futbolculuk kariyerinde 190 kez sarı kart, 7 kez de kırmızı kart gören Belözoğlu, Fatih Terim'den Şenol Güneş'e, Mustafa Denizli'den Simeone'ye, Hector Cuper'den Lucescu'ya, Aykut Kocaman'dan Ersun Yanal'a, Zico'dan Aragones'e kadar birçok ünlü teknik adamla da çalıştı.