Fenerbahçe Finalde!

06.01.2026 23:37
Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa finaline yükseldi. Tedesco mutlulukta.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tedesco, takımda pozitif bir hava bulunduğunu dile getirdi.

İzin sürecinde bireysel çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Tedesco, "Finalde olduğumuz için mutluyum. Bizim için güzel bir test olacak. Alanyaspor maçı öncesinde pozitif bir moddayız. 10 günlük iznimiz vardı. Eğer kanepede uzanırsanız kondisyonunuz düşer ama bizler oyuncular için bireysel programlar hazırladık. İlk 3 gün bir şey yapmadılar, daha sonra hafif ve daha sonra da şiddetli olarak çalıştılar. Bireysel çalışmalarını sürdürdüler. Tüm oyuncular profesyonel. Futbol güven üzerine kurulu ve ben oyuncularıma güveniyorum. Siz de bana şu konuda güvenin. Bu maçı düşük fiziksel kondisyonla oynamak istemezdim. Bizler için kuvvetimizi korumak önemliydi." diye konuştu.

Ligde birçok iyi oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, transfere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ligde birçok iyi oyuncu var bizim de çok iyi bir takımımız var. Musaba'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Onun için kolay değildi. 3 gün önce geldi ve eski takımına karşı oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Haftalardır bizimleymiş gibi performans sergiledi. Ona sahip olduğum için mutluyum. Ligi tanıyan, iyi yaşta bir oyuncu. O profilde bir oyuncumuz yoktu kadromuzda. Bu konuda başkan ve Devin Özek'in hakkını vermem, tebrik etmem gerekiyor."

Kaynak: AA

