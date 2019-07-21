Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, kamp için Avusturya'ya geldi
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Fenerbahçe, kamp için Avusturya'ya geldi

3 dakika önce

Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

Fenerbahçe, kamp için Avusturya'ya geldi, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.
İstanbul'dan öğle saatlerinde özel uçakla hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık iki buçuk saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Graz kentine ulaştı.
Fenerbahçe kafilesini, Graz Havalimanı'nda bir grup Türk taraftar karşıladı.
Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdiler. Taraftarlar en fazla ilgiyi teknik direktör Ersun Yanal ile oyunculardan Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues'e gösterdi.
Eljif Elmas kafilede yok
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'ye transfer olacağı iddia edilen Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas ise kamp kadrosunda yer almadı.
Milli takımlarıyla maçlar oynayan Reyes, Isla ve Dirar Avusturya kampına katılmayacak. Bu 3 oyuncu İstanbul'da yeni sezon hazırlıklarına dahil olacaklar.
Sarı-lacivertli takımda Barış Alıcı ile Bursaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan Okan Turp da Avusturya kampına getirilmeyen oyuncular arasında yer aldı.
Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında şu oyuncular yer aldı:
Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç
İki hazırlık maçı
Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak.
Fenerbahçe, yarın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli kafile, Hertha Berlin karşılaşmasından sonra ise Türkiye'ye dönecek.
21-25 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da kamp yapacak Fenerbahçe, Graz şehrindeki ilk antrenmanını bu akşam basına açık olarak gerçekleştirecek.
Fenerbahçe, Avusturya, İstanbul, Graz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:38 Kaynak: AA
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