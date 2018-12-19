Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kupa Maçı İçin Giresun'a Geldi

Fenerbahçe, Kupa Maçı İçin Giresun'a Geldi

30 dakika önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor ile oynayacağı 5. Eleme Tur rövanş maçı için Giresun'a geldi.

Fenerbahçe, Kupa Maçı İçin Giresun'a Geldi, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor ile oynayacağı 5. Eleme Tur rövanş maçı için Giresun'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın 20.30'da deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler mücadelenin oynanacağı Giresun şehrine geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan kafile daha sonra Piraziz ilçesindeki otele geçerek dinlenmeye çekildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:34 Kaynak: İHA

Giresunspor, Türkiye Kupası, Giresun, Fenerbahçe, Spor
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