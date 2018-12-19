Fenerbahçe, Kupa Maçı İçin Giresun'a Geldi
30 dakika önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor ile oynayacağı 5. Eleme Tur rövanş maçı için Giresun'a geldi.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye
Kupasında Giresunspor
ile oynayacağı 5. Eleme Tur rövanş maçı için Giresun'a geldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın 20.30'da deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler mücadelenin oynanacağı Giresun şehrine geldi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda taraftarlar tarafından karşılanan kafile daha sonra Piraziz
ilçesindeki otele geçerek dinlenmeye çekildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:34 Kaynak: İHA
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