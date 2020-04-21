Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı Zico ile maç izleme karşılığında yazmış

Ünlü şarkıcı Kıraç, Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı'nı yazmak için ücret talep etmediğini ve bir maçı dönemin teknik direktörü Arthur Zico'nun yanında izleme karşılığında marşı yazdığını söyledi.

Ünlü konuklarla program yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini Tuzlalılarla buluşturmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Ceyhun Yılmaz'ın yönetimindeki "E-talks Tuzla" programına bu kez şarkıcı Kıraç konuk oldu.

'E-Talks Tuzla' serisinin pazar akşamı yapılan ikinci programında konuk Kıraç oldu. Canlı yayına Kıraç öncesinde bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Kıraç'ı severek dinliyoruz. Hani 'Üç beş kişi kalmış türkü diyenler' türküsünde olduğu gibi, Kıraç'ta çok ender seslerden birisi. Özellikle bir Erzurumlu olarak Erzurum Çarşı Pazar yorumunu çok severek dinliyorum. Ben Tuzla halkı adına ve şahsım adına size ve Kıraç'a teşekkür ediyorum. İyi sohbetler diliyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN 100. YIL MARŞI KARŞILIĞINDA ZİCO'NUN YANINDA MAÇ İZLEMEK İSTEDİM"

Samimi konuşmaların ve hoş sohbetin müzikle renklendiği programda, Kıraç açıklamalarıyla izleyenlerin bilmediği konuları da paylaştı. Fenerbahçe'nin 100. Yıl Marşı ile ilgili Kıraç, "Aziz Yıldırım Fenerbahçe marşını senin yapmanı istiyorum. "Marş için ne yapmamız lazım" dediğinde, biz Fenerbahçe'den bir şey isteyemeyiz, dedim. Para ve benzeri olmaz. Ancak bir maçı Zico'nun yanında izlemek istediğimi söyledim ve izledim" dedi. Kıraç, "Marşı yazarken, çok güzel bir marş olsun ama karşı tarafı da üzmesin, futbolun güzel bir şey olduğunu ortaya çıkarsın istedim" diyerek marş için 6 ay uğraştığını dile getirdi.

Kıraç'ın yayına dahil olmasıyla eğlenceli dakikaların yaşandığı programda eski anıları hatırlatan Ceyhun Yılmaz, Kıraç'ın "Anma Arkadaş" şarkısını söylemesiyle duygulandı. Cem Karaca ile Kıraç'ın hatıralarının da konuşulduğu programda, Ceyhun Yılmaz yazdığı "Cem Karaca" isimli şiirini okurken, Kıraç da gitarıyla kendisine eşlik etti. Evlerinden COVID 19 mücadele sürecine destek veren vatandaşların beğenisini kazanan program, sevilen isimlerin hoş sohbetleri, sürpriz konu ve konuklarıyla önümüzdeki günlerde de sürecek.