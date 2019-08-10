Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı

13 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a getirdiği Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır.

3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı
Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme! Abdurrahim Albayrak ile Falcao buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 20:57:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]