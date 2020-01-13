Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk olacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk olacak

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk olacak, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

İstikbal Mobilya, Türkiye Kupası, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:30 Kaynak: AA
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