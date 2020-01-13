Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk olacak

Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı 'nda oynanacak.

Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.

Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İdmanyurdu ve İstanbulspor 'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri'de çıkacak.

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