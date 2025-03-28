Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika
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Otomobil

Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı

Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı

ABD'nin aldığı yabancı otomotivlere gümrük girişlerinde yüzde 25'lik tarife kararına ilk tepki Ferrari2den geldi. Ferrari, tüm araç gruplarında geçerli olmak üzere fiyatlara zam yaptığını duyurdu.

28.03.2025 08:38
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İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, ABD'de satılan bazı otomobillerinin fiyatlarını yüzde 10 artırmayı planladığını açıkladı. Ferrari'den yapılan açıklamada, şirketin, Avrupa Birliğinde (AB) üretilen otomobillere ABD'de ek gümrük tarifeleri getirilmesiyle ilgili olarak şu anda mevcut olan ön bilgilere dayanarak ticari politikasını güncelleyeceği belirtildi.

ZAM ORANI YÜZDE 10 OLACAK

ABD'deki bayi ağı ile koordineli olarak 2 Nisan'dan sonra ithal edilen tüm modellerin fiyatlarının en fazla yüzde 10 artırılacağı aktarılan açıklamada, 2 Nisan'dan önce ithal edilen tüm otomobiller için fiyatların değişmeyeceği ifade edildi. İthal tarihine bakılmaksızın Ferrari'nin tüm 296, SF90 ve Roma modelleri için ticari şartların aynı olacağı da vurgulandı. Açıklamada, "Karlılık yüzdesi marjlarında (ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi marjları) 50 baz puanlık potansiyel bir azalma riski var." bilgisi paylaşıldı. Ferrari, tüm modellerini İtalya'nın kuzeyindeki Maranello tesisinde üretiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Otomobil Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 398814Erk.:
    tuh ya bende birazdan çıkıp ferrari almaya gidecektim 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yüzde 10 neyki yüzde 50 yap bunu alanlar zaten parayla derdi olmayanlar 8 1 Yanıtla
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